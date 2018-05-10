НОВОСТИ | Происшествия













10.05.18 11:31 Задержан глава Богучанского района





Фото Задержан глава Богучанского района. Александра Бахтина задержали в собственном доме в ходе совместной операции ФСБ, Следственного комитета и полиции. Подробности и причины пока не разглашаются. Александр Бахтин руководит Богучанском районом 13 лет. Ему 54 года. Подробности задержания мы планируем узнать сегодня. Следующий выпуск программы "Вести Красноярск" в 17.40.







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