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НОВОСТИ | Общество





10.05.18 11:33 Почти 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Красноярске



Фото
"Бессмертный полк" начал формироваться около полудня в районе перекрестка Мира-Дзержинского сразу после торжественного шествия. Все дворики, скверики, тротуары - везде люди с портретами. За каждой фотографией - история семьи.

- Память о маминых братьях, ушли совсем молодыми и погибли оба.

- С эти рюкзаком мой прадед и прапрадед моих девочек Волков Пётр Григорьевич пришел с войны в 1945 году.

- Дошла до Берлина, расписалась на стенах Рейхстага, и в 2016 году мы нашли ее надпись, которая сохранилась на стенах Рейхстага.

- Память об отце, о матери. Сегодня утром был на кладбище. Заплачу. Хороший был.

По команде организаторов сначала по Мира поехал автомобиль, потом школьники пронесли копию знамени Победы и следом двинулась колонна. Она растянулась на несколько километров. Уже в процессе движения новые и новые участники примыкают к общему потоку.

Жди меня и я вернусь, только очень жди. Вот оно - триумфальное возвращение домой. Все, кто пропал без вести, кто погиб, кто вернулся и поднимал страну - все они снова плечом к плечу в рядах "Бессмертного полка".

Были некоторые опасения насчет погоды, с утра казалось, вот-вот пойдет дождь, но "Бессмертный полк" вновь побил свой собственный рекорд по численности. В прошлом году было около 32 тысяч человек, в этом году - более 40 тысяч.
Вся колонна двигалась на площадь перед БКЗ, где проходил праздничный концерт. Это было шествие благодарности и памяти, в следующем году, наверняка, участников будет еще больше.

Евгения ПЛОТНИКОВА





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