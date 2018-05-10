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НОВОСТИ | Общество





10.05.18 11:34 По всей России прошла акция "Георгиевская ленточка"



Фото
Черно-оранжевая лента - один из самых узнаваемых символов Праздника Победы. Ее повязывают на одежду и сумки, крепят в машинах и офисах. С каждым годом география акции расширяется, сейчас она охватывает 85 регионов России и более 70 стран мира. Каждый из сотен тысяч участников понимает, зачем она нужна.

- Чтобы историю, главное, не перевирали. Чтобы как были события, так и оставались. Чтобы молодежь гордилась и помнила подвиги дедов и прадедов.
- Чтобы дети помнили, внуки! Обязательно!

Акции "Георгиевская ленточка" чуть больше 10 лет и Ачинск - один из тех городов, который первым поддержал патриотическую затею сразу после ее создания. Вдохновились идеей сотрудники Ачинского нефтеперерабатывающего завода, и вот уже 12 лет предприятие бесплатно раздает черно-оранжевые символы горожанам.
"В год мы приблизительно раздаем около 10 тысяч ленточек. И за все эти годы не встретили негативного отзыва. На акцию хорошо откликаются и дети, и взрослые, и подростки. Это значит, что она нужна, это значит, что мы делаем правильно", - пресс-секретарь АО "АНПЗ ВНК" Ирина Солодухина.

Ленточки разбирают подчистую, на следующий год запасов не остается. Акция настолько полюбилась жителям города, что предприятие намерено продолжать добрую традицию.


Анастасия ЦЫГАНКОВА





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