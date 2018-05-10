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НОВОСТИ | Общество





10.05.18 11:48 В Красноярске отметили 73-ю годовщину Великой Победы



Фото
В праздничном шествии приняли участие около 2-х тысяч человек: силовики, военные, кадеты и юнармейцы. По плацу прошла военная техника: БТРы, тигры, ракетные и радиолокационные установки, артиллерия, бронированные КамАЗы - всего около 30 машин. Недоставало в этом году лишь авиации.

За маршем стройных рядов наблюдали тысячи красноярцев, но главными участниками и зрителями, конечно, стали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, для которых Победа - главное событие жизни.
"Победа - это радость, счастье и жалость, что много друзей погибло. Я ушёл добровольно в ноябре 41-го года в 17 лет. Всю войну был в авиации. День победы встречал уже на Востоке в войне с Японией. С друзьями с автоматами, с залпами огня", - рассказал ветеран Великой Отечественной Войны Иван Сенашов.


Для тех, кому военной техники не хватило, в движении организовали выставку на площади Революции. За фотографией на память целые очереди.

На мемориале Победы состоялся митинг по солдатам, погибшим в войне.
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс: "Именно здесь находится источник силы духа нашего народа. Каждый год тысячи красноярцев приходят сюда, для того чтобы почтить память тех, чьими жизнями оплачена наша великая радость и оплачена великая Победа".

Люди массово несли цветы к вечному огню, в России нет семьи, которую бы не коснулась та война. "Мой прадед воевал - с маминой и с папиной стороны. Поэтому этот праздник - самый великий праздник, который мы отмечаем всей семьей", - жительница Красноярска Дарья Денисенко.

Традиционно главный праздник завершился фейерверком.

Владислав ТАМОШАУСКАС






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