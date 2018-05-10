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10.05.18 11:44 В Красноярске начались массовые перекрытия дорог





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Также знак "движение запрещено" появится на улице Бограда. Ограничение будет действовать с 09.00 10 мая 2018 года до 09.00 31 декабря 2019 года.



До конца осени участок улицы Декабристов станет односторонним. Это связано с проведением ремонтных работ в Центральном и Железнодорожном районах.

Такая схема движения уже действовала в городе и показала себя, как эффективная. В 11 вечера движение по улице Декабристов изменится на участке от Бограда до Дубровинского. Таким образом, вся улица Декабристов на время станет односторонней. Ограничение вводится до 30 ноября.



Больше всего неудобств автомобилистов ожидает на улице Парижской Коммуны. Это также связано с ремонтом дороги в рамках федерального проекта. До 10 мая работы шли на участке от ул. Марковского до ул. Ленина. Сейчас подрядчики переходят на следующий участок - от пр. Мира до ул. Ленина.

Для проведения ремонта его перекроют полностью с 09.00 10 мая до 23.00 15 мая. На участке будут выставлены временные дорожные знаки. Объезд придётся совершать по параллельным улицам центра.



Ещё одно ограничение вводится на целых 2 недели на Свердловской, в районе примыкания Николаевского моста. Ограничения связаны со строительством тепловых сетей. Движение будет ограничено на участке Свердловской под путепроводом правобережья транспортной развязки.

Работы будут вести на участке длиной не более 130 м. Перекрывать будут крайнюю левую полосу движения в прямом и обратном направлении.

Ограничение закончится 24 мая в 8 вечера.



С 10 мая для красноярских автомобилистов вводится целый ворох ограничений. Одно из них - на улице Горького. Ограничения связаны с проведением работ в историческом квартале по сохранению объектов культурного наследия. Для транспорта будут полностью перекрыты полосы движения по чётной стороне на участке от ул. Карла Маркса до дома по адресу ул. Горького, 19.Также знак "движение запрещено" появится на улице Бограда. Ограничение будет действовать с 09.00 10 мая 2018 года до 09.00 31 декабря 2019 года.До конца осени участок улицы Декабристов станет односторонним. Это связано с проведением ремонтных работ в Центральном и Железнодорожном районах.Такая схема движения уже действовала в городе и показала себя, как эффективная. В 11 вечера движение по улице Декабристов изменится на участке от Бограда до Дубровинского. Таким образом, вся улица Декабристов на время станет односторонней. Ограничение вводится до 30 ноября.Больше всего неудобств автомобилистов ожидает на улице Парижской Коммуны. Это также связано с ремонтом дороги в рамках федерального проекта. До 10 мая работы шли на участке от ул. Марковского до ул. Ленина. Сейчас подрядчики переходят на следующий участок - от пр. Мира до ул. Ленина.Для проведения ремонта его перекроют полностью с 09.00 10 мая до 23.00 15 мая. На участке будут выставлены временные дорожные знаки. Объезд придётся совершать по параллельным улицам центра.Ещё одно ограничение вводится на целых 2 недели на Свердловской, в районе примыкания Николаевского моста. Ограничения связаны со строительством тепловых сетей. Движение будет ограничено на участке Свердловской под путепроводом правобережья транспортной развязки.Работы будут вести на участке длиной не более 130 м. Перекрывать будут крайнюю левую полосу движения в прямом и обратном направлении.Ограничение закончится 24 мая в 8 вечера. Дмитрий БЫЗОВ











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