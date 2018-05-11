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11.05.18 11:04 Актриса театра и кино Ксения Лаврова-Глинка встретилась с жителями Бородино





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Почти два часа знаменитая артистка общалась с публикой. Это ее подарок бородинцам ко Дню Победы.

"Это праздник памяти, праздник памяти тех, кого нет, и моих дедов. Я им благодарна. Без них ничего бы не было", - артистка МХТ им. А.П.Чехова Ксения Лаврова-Глинка.



Эта встреча стала возможна благодаря проекту Сибирской угольной энергетической компании. "Толчок этому проекту дал Олег Павлович Табаков 3 года назад, он предложил возить на встречи с трудовыми коллективами артистов театра и кино", - рассказал руководитель проектов АО "СУЭК" Николай Астанин.



"Эта встреча оставила неизгладимый след, и мы будем долго вспоминать. Актриса была искренней и дарила нам свое тепло", - поделилась жительница г.Бородино Людмила Миронова.

Такие встречи уже стали доброй традицией. В шахтерских городах побывали, например, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, и проект будет продолжен.



Ее прадед пропал на фронте без вести. Дед вернулся из страшных боев живым, но с простреленной ногой. Искренне о себе и своей семье: артистка знаменитого МХТ Ксения Лаврова-Глинка на сцене бородинского дома культуры.Почти два часа знаменитая артистка общалась с публикой. Это ее подарок бородинцам ко Дню Победы."Это праздник памяти, праздник памяти тех, кого нет, и моих дедов. Я им благодарна. Без них ничего бы не было", - артистка МХТ им. А.П.Чехова Ксения Лаврова-Глинка.Эта встреча стала возможна благодаря проекту Сибирской угольной энергетической компании. "Толчок этому проекту дал Олег Павлович Табаков 3 года назад, он предложил возить на встречи с трудовыми коллективами артистов театра и кино", - рассказал руководитель проектов АО "СУЭК" Николай Астанин."Эта встреча оставила неизгладимый след, и мы будем долго вспоминать. Актриса была искренней и дарила нам свое тепло", - поделилась жительница г.Бородино Людмила Миронова.Такие встречи уже стали доброй традицией. В шахтерских городах побывали, например, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, и проект будет продолжен. Елена АЛИШЕВЕЦ











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