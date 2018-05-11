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11.05.18 11:24 Начальник Канской таможни приговорён к 8 годам лишения свободы



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К 8 годам лишения свободы в колонии строго режима приговорён начальник Канского таможенного поста. В мае 2017 года его задержали на трассе в районе деревни Вознесенка. В автомобиле силовики обнаружили коробку из-под чая, в которую были упакованы 200 тысяч рублей.

По информации следствия, крупную сумму денег таможенник получил от директора одной из канских лесопилок за покровительство. За отказ платить бизнесменам угрожали проблемами при прохождении таможенного контроля. Канский суд признал таможенника виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы и штрафу в 4 миллиона рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
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