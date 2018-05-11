НОВОСТИ | Общество













11.05.18 11:28 В Канске приостановили работу семи лесопилок





Фото В Канске приостановили работу семи лесопилок: предприятия своевременно не предоставили отчеты по хранению и утилизации опилок. После проверки специалисты краевого центра и территориального отделения экологического надзора выявили, что предприниматели незаконно складировали отходы леспопиления на своих площадках, которые располагаются вблизи жилых домов.



Сейчас документы направлены в суд для привлечения руководителей лесопилок к административной ответственности. Напомним, в мае 2017 года в Канске в результате пожара сгорели 57 домов, два человека погибли еще десятки остались без крыши над головой. Огонь разгорелся на незаконной свалке одной из городских лесопилок.











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