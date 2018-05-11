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НОВОСТИ | Общество





11.05.18 16:40 Нужна помощь: вздохнуть полной грудью четырехлетней Вике поможет только операция



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На первый взгляд маленькая Вика не отличается от своих ровесников: кормит говорящую куклу, играет с кошкой Плюшкой и мышью Агрипиной Павловной. Задорно смеётся. Поёт. Не всякий человек уловит едва заметный тяжёлый вздох. Четырёхлетней малышке трудно дышать. У неё воронкообразная деформация грудной клетки. Врачи заметили небольшую вмятину, когда девочке было 4 месяца.
"Мы ходили и к массажистам, и на прогревание. Естественно, результата никакого это не даст. Потому что это всё-таки деформация кости идёт. Периодически ходили на консилиумы, которые приезжали, надеялись квоту получить на операцию. Но у нас её отменили как раз перед тем, как мы обратились", - рассказал папа Вики Виталий Бородин.

Сейчас девочка чувствует себя неплохо, но это пока. 4 года - как раз тот возраст, когда организм стремительно развивается, а вместе с ним прогрессирует и болезнь. Вздохнуть полной грудью Вике поможет только операция.
Заведующий детским отделением АНО "Клиника НИИТО" г. Новосибирск Михаил Михайловский: "С учетом тяжести деформации Вике показано хирургическое лечение в объеме малоинвазивной торакопластики (операция, во время которой вводится металлическая пластина в деформированную область грудной клетки - прим. "Русфонд") с фиксацией грудинно-реберного комплекса пластиной. После операции Вика будет под наблюдением специалистов клиники".

Именно новосибирский врач посоветовал родителям девочки обратиться в "Русфонд". На операцию нужно почти 266 тысяч рублей. Помочь взялись всей страной: большую часть суммы соберут читатели газеты "Коммерсант" и посетители сайта "Русфонда". Спонсор внесёт ещё 100. Не хватает 45 тысяч рублей.
Помочь можно с помощью интернет-страницы "Русфонда" или отправить смс со словом "Дети" на номер 5542. Стоимость одного сообщения - 75 рублей. Кроме того, действует мобильное приложение - и помогать стало проще! Для вас это всего несколько касаний экрана. А для маленькой Вики - шанс на долгую здоровую жизнь.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА





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