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11.05.18 16:59 Антимонопольная служба рассказала подробности схемы незаконного отчуждения леса





Фото Антимонопольная служба рассказала подробности схемы незаконного отчуждения леса в Красноярском крае. По информации УФАС, в 2013 году министерство региона вступило в сговор с бюджетным предприятием "Красноярское управление лесами". Госфирма получила почти 2 миллиона кубометров насаждений.



Но по данным антимонопольной службы, древесина не использовалась для муниципальных нужд, а перепродавалась третьим лицам. Махинации проводились в течение двух лет: тогда выручка составила более 242 миллионов. При этом в бюджет предприятие перевело сумму в 8 раз меньше. После расследования УФАС было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего Министра природных ресурсов и экологии Красноярского края.











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