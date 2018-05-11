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11.05.18 17:07 В минэкологии рассказали, чем дышал Красноярск во время отопительного сезона





Фото В минэкологии рассказали, чем дышал Красноярск во время отопительного сезона. По сравнению с прошлым годом, количество выбросов сократилось почти на шесть тысяч тонн - это примерно на 3,5%. В атмосфере краевого центра уменьшилась и концентрация семи самых опасных веществ, например, бензопирена.



Закрыто 38 "грязных" предприятий, которые работали без документов. В этом году планируется закрыть 5 неэффективных котельных, а общее количество выбросов планируется сокращать на 6 тысяч тонн ежегодно. В министерстве экологии утверждают, экологическая ситуация в Красноярске ещё не решена, но стабилизировалась.



"Мы констатируем факт, что по семи основным загрязняющим веществам, которые связаны с горением топлива, у нас произошло снижение количества проб, превышающих 1 ПДК, то есть те пробы, которые влияют на состояние здоровья человека", - и. о. министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.











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