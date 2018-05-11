НОВОСТИ | Общество













11.05.18 17:12 Подведены предварительные итоги ликвидации последствий пожара во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина





Фото В Красноярске исполняющий обязанности министра спорта края Сергей Алексеев и представитель подрядчика реконструкции Дворца спорта имени Ивана Ярыгина рассказали о предварительных итогах ликвидации последствий пожара, который произошел 8 мая. По оценке специалистов, происшествие никак не повлияет на проведение во Дворце спорта соревнований по кёрлингу в рамках Зимней универсиады-2019.



"Даже если пойдёт что-то не так, у нас по контракту - 30 сентября, а первое тестовое мероприятие - конец декабря. То есть у нас есть ещё запас времени для того, чтобы мы могли при каком-то форс-мажоре дополнительно увеличить срок. Но на сегодняшний день это не рассматривается", - сообщил исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев.



О процессе восстановительных работ и о ходе экспертизы причин возгорания подробнее расскажем в 20:45.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













