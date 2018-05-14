НОВОСТИ













14.05.18 10:06 Вести.Интервью: директор заповедника «Столбы» Вячеслав Щербаков

С 1 мая буферную зону заповедника "Столбы" закрыли. Пропуск на ее посещение не выдают никому.

Можно ли посетить заповедник в ближайшие дни, стоит ли опасаться клещей и выхода к людям медведей?











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













