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НОВОСТИ | Общество





14.05.18 10:11 Красноярские строители снесли забор дома одинокой 80-летней пенсионерки



Фото
Наталия Андреяновна уже не знает, кому принадлежит её огород. Строители вероломно вторглись прошлым летом, начали строить подземный переход рядом. Смяли забор, да так и оставили, одинокая старушка отпор дать не смогла.
"Начали ломать, и всё сюда полетело. Здесь картофель был, а здесь овощи. Надо всё убирать, мне же надо копать, садить", - рассказала пенсионерка Наталия Мелединская.

Вынужденная публичность на виду у строителей меньше всего беспокоит пенсионерку, рассказывает её знакомая Ирина Фёдоровна. Бабушка - дитя войны и не такое видела. Но возраст даёт о себе знать, наладить быт после вмешательства экскаваторов не хватает сил. "Канализации нет, они теперь воду подвели, но канализации нет. Туалет перенесли, но яму-то не выкопали. Ну это же не био-туалет", - выразила недовольство знакомая пострадавшей Ирина Фёдорова.


Сейчас участок пенсионерки обнесен глухим строительным забором. Единственный шанс пробраться внутрь - пройти под воротами, пригнувшись. Чиновники говорят, надо подавать в суд. Но все понимают, что 80-летняя женщина вряд ли в одиночку сможет судиться с крупной строительной компанией.

На красивых планах, изображающих будущую развязку с Волочаевской здесь сквер. На самом же деле на этот пятачке останутся пять домов. И такой жизни не позавидуешь. "Стройка велась круглосуточно. Работы были подземные, дом весь трясся, кот ходуном ходил. Человек глухой и не мог спать, вот так вот", - добавила Ирина Фёдорова.

В краевом управлении автодорог, это заказчик работ, нам обещали уладить вопрос с подрядчиком ООО "Сибиряк".
Пресс-секретарь краевого управления автодорог Александр Марков: "Снесённый забор у домов 139 и 139а обязан быть восстановлен, и подрядная организация обязана это сделать. Поскольку эти дома не сносятся, то при завершении работ восстановление территории должно быть в первоначальном виде".

Кстати, в самом "Сибиряке" ситуацию нам прокомментировать не смогли. Эту историю замалчивали почти год, и огласку она получила, скорее, случайно. Сколько ещё из 400 сносимых домов оказались в тисках строителей - никто не считал.

Владимир ЖАРИНОВ






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