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14.05.18 10:26 В Красноярском крае растет клещевая активность





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Заведующая отделом лабораторной диагностики ФСНКЦ ФМБА России Светлана Верещагина: "Исследуем клеща на несколько видов инфекций, конкретно на четыре: клещевой вирусный энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз. Получить результат можно в пунктах, где они сдали клеща, оформляли документы, либо по электронной почте по заявлению".



Специалисты рассказывают, самое опасное при самостоятельном извлечении паукообразного, если под кожей останется его голова, поскольку именно эта часть инфицирована. К методам, которые можно почерпнуть из интернета, также относятся скептически. Распространенное заблуждение, например, что на клеща нужно капнуть маслом.

"Капелька масла перекрывает дыхательные пути, и клещ просто умирает, а когда он умирает, он может срыгнуть ту слюну, которая у него есть в головной части, и может произойти инфицирование. Можно удалять клещей с помощью ниточки, можно удалять с помощью специальных пинцетов. Аккуратно, выкручивающими движениями, чтобы он потихоньку вышел", - рассказал заместитель главного врача ФСНКЦ ФМБА России Александр Евсюков.



Клеща необходимо доставить в лабораторию как можно скорее после извлечения, желательно в течение суток. В чистой герметичной ёмкости, желательно увлажненной, внутрь можно положить ватку, смоченную водой.





Каждый год с наступлением весны коридоры эпидемиологического центра на Сопочной заполняют горожане, которые пострадали от укуса клеща. Но в Красноярске функционируют ещё пять пунктов приёма: на Коломенской, 26, Бограда, 13, Академика Вавилова, 29 и 23б. Последний работает круглосуточно по выходным. Исследование членистоногих проводится в специальной лаборатории, для застрахованных - бесплатно.Заведующая отделом лабораторной диагностики ФСНКЦ ФМБА России Светлана Верещагина: "Исследуем клеща на несколько видов инфекций, конкретно на четыре: клещевой вирусный энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз. Получить результат можно в пунктах, где они сдали клеща, оформляли документы, либо по электронной почте по заявлению".Специалисты рассказывают, самое опасное при самостоятельном извлечении паукообразного, если под кожей останется его голова, поскольку именно эта часть инфицирована. К методам, которые можно почерпнуть из интернета, также относятся скептически. Распространенное заблуждение, например, что на клеща нужно капнуть маслом."Капелька масла перекрывает дыхательные пути, и клещ просто умирает, а когда он умирает, он может срыгнуть ту слюну, которая у него есть в головной части, и может произойти инфицирование. Можно удалять клещей с помощью ниточки, можно удалять с помощью специальных пинцетов. Аккуратно, выкручивающими движениями, чтобы он потихоньку вышел", - рассказал заместитель главного врача ФСНКЦ ФМБА России Александр Евсюков.Клеща необходимо доставить в лабораторию как можно скорее после извлечения, желательно в течение суток. В чистой герметичной ёмкости, желательно увлажненной, внутрь можно положить ватку, смоченную водой. Вероника УСКОВА















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