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14.05.18 10:49 Красноярский ипподром открыл новый конноспортивный сезон





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"Есть такая история, папа ездил куда-то, не помню. Но он поездил на лошадях и ему они понравились. Купил мне на день рождения, потом поменял на другую, и пошло. Уже 9 лошадей. Это Монтекарл. Мы с ним вместе уже года 4", - поделился наездник Александр Маносян.



К слову, эти соревнования - часть двухдневного турнира памяти Александра Ивановича Молева, выдающегося спортсмена и тренера, единственного красноярца, который становился Чемпионом СССР по конкуру.

"В данных соревнованиях принимают участие представители практически со всего края. То есть у нас очень много школ, клубов. И во многих из них Александр Иванович работал, приложил, как говорится, свою руку к тому, чтобы воспитанники добивались успехов. Это и Емельяновский район, и город Красноярск, прилегающий город Дивногорск. То есть все территории края практически", - рассказала главный судья соревнований по конкуру Наталья Дамбровская.



Состоялся торжественный парад участников соревнований, показательные выступления по выездке и вольтижировке - это исполнение гимнастических упражнений верхом на лошади. Состоялись умилительные скачки на пони и уже всеми любимые заезды рысаков.

Судья-комментатор красноярского ипподрома Андрей Шевелёв: "Бега и скачки теперь на красноярском ипподроме практически каждую субботу. Начало в 12 часов. Ну а самое главное предстоящее событие, это в середине июня - первый этап большого сибирского круга. Приедут самые резвые лошади, самые опытные жокеи и наездники, наши соседи из сибирских регионов".



Ежегодно в соревнованиях на красноярском ипподроме соревнуются более ста лошадей.



Сезон на красноярском ипподроме стартовал с конкура, правила этого благородного и захватывающего вида спорта просты: наездник верхом на лошади должен преодолеть препятствия разной высоты по определенному маршруту. За каждую сбитую жердь участник получает штрафные очки и спускается вниз по турнирной таблице. В седле как взрослые спортсмены, так и совсем юные, но опыта им уже не занимать. Саше Маносяну 11 лет и 8 из них он занимается конным спортом."Есть такая история, папа ездил куда-то, не помню. Но он поездил на лошадях и ему они понравились. Купил мне на день рождения, потом поменял на другую, и пошло. Уже 9 лошадей. Это Монтекарл. Мы с ним вместе уже года 4", - поделился наездник Александр Маносян.К слову, эти соревнования - часть двухдневного турнира памяти Александра Ивановича Молева, выдающегося спортсмена и тренера, единственного красноярца, который становился Чемпионом СССР по конкуру."В данных соревнованиях принимают участие представители практически со всего края. То есть у нас очень много школ, клубов. И во многих из них Александр Иванович работал, приложил, как говорится, свою руку к тому, чтобы воспитанники добивались успехов. Это и Емельяновский район, и город Красноярск, прилегающий город Дивногорск. То есть все территории края практически", - рассказала главный судья соревнований по конкуру Наталья Дамбровская.Состоялся торжественный парад участников соревнований, показательные выступления по выездке и вольтижировке - это исполнение гимнастических упражнений верхом на лошади. Состоялись умилительные скачки на пони и уже всеми любимые заезды рысаков.Судья-комментатор красноярского ипподрома Андрей Шевелёв: "Бега и скачки теперь на красноярском ипподроме практически каждую субботу. Начало в 12 часов. Ну а самое главное предстоящее событие, это в середине июня - первый этап большого сибирского круга. Приедут самые резвые лошади, самые опытные жокеи и наездники, наши соседи из сибирских регионов".Ежегодно в соревнованиях на красноярском ипподроме соревнуются более ста лошадей. Владислав ТАМОШАУСКАС















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