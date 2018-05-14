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14.05.18 10:49 Красноярский ипподром открыл новый конноспортивный сезон



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Сезон на красноярском ипподроме стартовал с конкура, правила этого благородного и захватывающего вида спорта просты: наездник верхом на лошади должен преодолеть препятствия разной высоты по определенному маршруту. За каждую сбитую жердь участник получает штрафные очки и спускается вниз по турнирной таблице. В седле как взрослые спортсмены, так и совсем юные, но опыта им уже не занимать. Саше Маносяну 11 лет и 8 из них он занимается конным спортом.
"Есть такая история, папа ездил куда-то, не помню. Но он поездил на лошадях и ему они понравились. Купил мне на день рождения, потом поменял на другую, и пошло. Уже 9 лошадей. Это Монтекарл. Мы с ним вместе уже года 4", - поделился наездник Александр Маносян.

К слову, эти соревнования - часть двухдневного турнира памяти Александра Ивановича Молева, выдающегося спортсмена и тренера, единственного красноярца, который становился Чемпионом СССР по конкуру.
"В данных соревнованиях принимают участие представители практически со всего края. То есть у нас очень много школ, клубов. И во многих из них Александр Иванович работал, приложил, как говорится, свою руку к тому, чтобы воспитанники добивались успехов. Это и Емельяновский район, и город Красноярск, прилегающий город Дивногорск. То есть все территории края практически", - рассказала главный судья соревнований по конкуру Наталья Дамбровская.

Состоялся торжественный парад участников соревнований, показательные выступления по выездке и вольтижировке - это исполнение гимнастических упражнений верхом на лошади. Состоялись умилительные скачки на пони и уже всеми любимые заезды рысаков.
Судья-комментатор красноярского ипподрома Андрей Шевелёв: "Бега и скачки теперь на красноярском ипподроме практически каждую субботу. Начало в 12 часов. Ну а самое главное предстоящее событие, это в середине июня - первый этап большого сибирского круга. Приедут самые резвые лошади, самые опытные жокеи и наездники, наши соседи из сибирских регионов".

Ежегодно в соревнованиях на красноярском ипподроме соревнуются более ста лошадей.

Владислав ТАМОШАУСКАС







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