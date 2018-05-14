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14.05.18 11:12 Полиция разыскивает таксиста, подозреваемого в убийстве студентки





Фото Трагедия в Краснотуранске. На юге края третьи сутки вся полиция ищет преступника, который убил 18-летнюю студентку колледжа. По данным следственного комитета, девушка ехала домой, к родителям в Краснотуранск из Минусинска. Чтобы не платить за такси, через интернет нашла себе попутчика, но до дома не доехала. Ее тело нашли волонтеры в лесополосе. Сейчас ищут водителя, подозреваемому 48 лет, он был ранее судим, наказание отбывал за убийство своей сожительницы.



Помощник руководителя главного следственного управления СК России по Красноярскому краю Ольга Дегидь: "Сейчас разыскивается подозреваемый, весь личный состав полиции Красноярского края направлен на то, чтобы найти его в короткие сроки. Нашли его автомобиль, он бросил его у своей знакомой. Известно, что подозреваемому 48 лет".



В Краснотуранск уже выехали сотрудники главка. Последние новости мы сообщим в вечернем выпуске, в 20.45. Не пропустите.











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