За одну ночь разбила сразу 10 машин - с таким результатом закончился вечер для пьяной автовладелицы. Ночью красноярка возвращалась домой и на своем Мерседесе протаранила сразу 10 припаркованных машин в Академгородке. Чудом обошлось без человеческих жертв.
Полицейские освидетельствовали виновницу погрома и заключили, что она находится в состоянии сильного опьянения. Теперь хозяйке Мерседеса грозит лишение прав на срок до 2-х лет и 30-тысячный штраф. Суд определит, сколько еще ей придется заплатить за разбитое имущество соседей.