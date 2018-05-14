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14.05.18 11:18 Пьяная автовладелица устроила массовое ДТП





Фото За одну ночь разбила сразу 10 машин - с таким результатом закончился вечер для пьяной автовладелицы. Ночью красноярка возвращалась домой и на своем Мерседесе протаранила сразу 10 припаркованных машин в Академгородке. Чудом обошлось без человеческих жертв.



Полицейские освидетельствовали виновницу погрома и заключили, что она находится в состоянии сильного опьянения. Теперь хозяйке Мерседеса грозит лишение прав на срок до 2-х лет и 30-тысячный штраф. Суд определит, сколько еще ей придется заплатить за разбитое имущество соседей.











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