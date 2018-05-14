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14.05.18 11:27 На территории бывшего военного городка горела казарма





Фото Очередной пожар на территории бывшего военного городка в Красноярске. По сообщениям очевидцев, горела заброшенная казарма в районе улицы Малиновского. Мы неоднократно рассказывали, что возгорания в этом районе происходят с пугающей и подозрительной регулярностью. Неделю назад там горела бывшая кочегарка, как нам рассказал автор видео. А за два года от огня пострадали около восьми строений бывшей воинской части.



Место является привлекательным для городских строительных компаний как возможная территория перспективной застройки. Сообщений о пострадавших в последнем пожаре не поступало.











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