НОВОСТИ | Происшествия













14.05.18 11:32 Вынесен приговор предпринимателю, который занимался незаконным оборотом ценных видов рыб





Фото За бизнес на осетрине и черной икре бизнесмен получил штраф и один год принудительных работ. В Красноярске вынесен приговор в отношении 38-летнего предпринимателя. Его задержали в Емельяновском районе, это была целая операция с участием ОМОНа.



В холодильных контейнерах нашли почти две с половиной тонны рыбы. Предприниматель работал только с ценными, особо охраняемыми видами. Изъяли 275 осетров, несколько килограммов черной икры. Бизнесмен получил один год принудительных работ и штраф 50 тысяч рублей.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













