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14.05.18 11:45 Футбольный "Енисей" переиграл питерский "Динамо"





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"Дмитрий Анатольевич сейчас сделает что-то, корректировку внесёт, поговорит, пообщается. Думаю, что сегодня победим - 2:1", - поделился болельщик Сергей.

И пророчество болельщиков сбылось - после перерыва "Енисей" усилил напор и вынудил противника нарушать правила. В итоге, под конец матча Александр Ломакин оформил на свой счёт дубль, оба гола он забил со штрафных.



Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Напомним, большую часть сезона "Енисей" был лидером турнирной таблицы. Но из десяти последних матчей красноярский клуб выиграл всего пять и спустился с "Олимпа". В итоге победителем сезона стал "Оренбург", второе место у самарских "Крыльев Советов" под руководством Андрея Тихонова - эти команды получили прямую путевку в Премьер-лигу.



Красноярский Енисей занимает третье место и уже не сможет подняться выше. Поэтому теперь за право выступать в Премьер-лиге красноярской команде придётся сразиться в стыковых матчах. Напомню, в прошлом году у "Енисея" уже была возможность повысить свой уровень, но команда проиграла "Арсеналу".

В этом сезоне соперником "Енисея" станет махачкалинский "Анжи", первая встреча команд состоится 17 мая в Красноярске.



Главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев: "Хочу поздравить всех болельщиков с тем, что сезон закончился, не считая стыковых игр. Хотел бы пригласить народ, на выезд навряд ли много человек поедет, но 17 числа хотелось бы, чтобы этот манеж был забит до отказа".



С самого начала матча инициативу в свои руки взяли гости и уже на 11 минуте открыли счёт, после чего сменили тактику - превратили ворота в крепость, атаки на которую раз за разом заканчивались ничем. На перерыв "Енисей" ушёл с нулевым счётом на табло."Дмитрий Анатольевич сейчас сделает что-то, корректировку внесёт, поговорит, пообщается. Думаю, что сегодня победим - 2:1", - поделился болельщик Сергей.И пророчество болельщиков сбылось - после перерыва "Енисей" усилил напор и вынудил противника нарушать правила. В итоге, под конец матча Александр Ломакин оформил на свой счёт дубль, оба гола он забил со штрафных.Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Напомним, большую часть сезона "Енисей" был лидером турнирной таблицы. Но из десяти последних матчей красноярский клуб выиграл всего пять и спустился с "Олимпа". В итоге победителем сезона стал "Оренбург", второе место у самарских "Крыльев Советов" под руководством Андрея Тихонова - эти команды получили прямую путевку в Премьер-лигу.Красноярский Енисей занимает третье место и уже не сможет подняться выше. Поэтому теперь за право выступать в Премьер-лиге красноярской команде придётся сразиться в стыковых матчах. Напомню, в прошлом году у "Енисея" уже была возможность повысить свой уровень, но команда проиграла "Арсеналу".В этом сезоне соперником "Енисея" станет махачкалинский "Анжи", первая встреча команд состоится 17 мая в Красноярске.Главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев: "Хочу поздравить всех болельщиков с тем, что сезон закончился, не считая стыковых игр. Хотел бы пригласить народ, на выезд навряд ли много человек поедет, но 17 числа хотелось бы, чтобы этот манеж был забит до отказа". Владислав ТАМОШАУСКАС











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