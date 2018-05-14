С самого начала матча инициативу в свои руки взяли гости и уже на 11 минуте открыли счёт, после чего сменили тактику - превратили ворота в крепость, атаки на которую раз за разом заканчивались ничем. На перерыв "Енисей" ушёл с нулевым счётом на табло.
"Дмитрий Анатольевич сейчас сделает что-то, корректировку внесёт, поговорит, пообщается. Думаю, что сегодня победим - 2:1", - поделился болельщик Сергей.
И пророчество болельщиков сбылось - после перерыва "Енисей" усилил напор и вынудил противника нарушать правила. В итоге, под конец матча Александр Ломакин оформил на свой счёт дубль, оба гола он забил со штрафных.
Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Напомним, большую часть сезона "Енисей" был лидером турнирной таблицы. Но из десяти последних матчей красноярский клуб выиграл всего пять и спустился с "Олимпа". В итоге победителем сезона стал "Оренбург", второе место у самарских "Крыльев Советов" под руководством Андрея Тихонова - эти команды получили прямую путевку в Премьер-лигу.
Красноярский Енисей занимает третье место и уже не сможет подняться выше. Поэтому теперь за право выступать в Премьер-лиге красноярской команде придётся сразиться в стыковых матчах. Напомню, в прошлом году у "Енисея" уже была возможность повысить свой уровень, но команда проиграла "Арсеналу".
В этом сезоне соперником "Енисея" станет махачкалинский "Анжи", первая встреча команд состоится 17 мая в Красноярске.
Главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев: "Хочу поздравить всех болельщиков с тем, что сезон закончился, не считая стыковых игр. Хотел бы пригласить народ, на выезд навряд ли много человек поедет, но 17 числа хотелось бы, чтобы этот манеж был забит до отказа".