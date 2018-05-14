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НОВОСТИ | Общество





14.05.18 10:10 Красноярские школьники в Новгородской области подняли останки больше 170 солдат



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В поезде Москва-Чита разместились сразу несколько поисковых отрядов. Среди них и обычные школьники. На две недели они поменяли размеренную учебу на жизнь в палатках и работу лопатой у глухой деревушки в Новгородской области.
"Рядом стоял бывший лагерь, где собирали местное население и уже оттуда перенаправляли его на территорию Германии. В этом году, в основном, мы находили солдат. Мы подняли 172 бойца и 32 медальона", - рассказал участник поискового отряда "Енисей-Л" Всеволод Проскурин.

Останки предадут земле в Новгородской области. А с собой в сумках и мешках привезли остальной внушительный улов экспедиции. Интересные находки и вещи разместят в школьном музее. Самое ценное среди трофеев поисковиков - медальоны. Ведь на них имена бойцов: потомки солдат наконец узнают, где погиб герой их семьи.
"Когда я достала первый медальон, я сначала не поняла, что это. Я представляла, как он выглядит, но не поверила просто. Это чувство, что ты делаешь вклад в историю, прикасаешься к истории своими руками", - поделилась участник поискового отряда "Енисей-Л" Юлия Колесникова.

Жизнь в палатках закаляет характер, да и работа недетская. Но каждый здесь сделал этот выбор осознанно.
Участник поискового отряда "Енисей-Л" Павел Овчинников: "После ямы мы возвращались, закрывали глаза, и перед глазами была яма, кости, медальоны... Все, что мы поднимали, мы потом видели во снах".

Прощания получились яркие, но быстрые - отдыхать некогда, уже завтра нужно идти в школу.
Поисковики отмечают, что в этот раз они нашли беспрецедентно большое количество солдат. Но ведь это лишь капля в миллионах погибших в годы войны. Поэтому поисковики намерены продолжить свои поездки, чтобы даже спустя 70 лет достойно и с почестями придать останки земле.

Анастасия ЦЫГАНКОВА






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