НОВОСТИ | Общество













14.05.18 10:10 Красноярские школьники в Новгородской области подняли останки больше 170 солдат





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"Рядом стоял бывший лагерь, где собирали местное население и уже оттуда перенаправляли его на территорию Германии. В этом году, в основном, мы находили солдат. Мы подняли 172 бойца и 32 медальона", - рассказал участник поискового отряда "Енисей-Л" Всеволод Проскурин.



Останки предадут земле в Новгородской области. А с собой в сумках и мешках привезли остальной внушительный улов экспедиции. Интересные находки и вещи разместят в школьном музее. Самое ценное среди трофеев поисковиков - медальоны. Ведь на них имена бойцов: потомки солдат наконец узнают, где погиб герой их семьи.

"Когда я достала первый медальон, я сначала не поняла, что это. Я представляла, как он выглядит, но не поверила просто. Это чувство, что ты делаешь вклад в историю, прикасаешься к истории своими руками", - поделилась участник поискового отряда "Енисей-Л" Юлия Колесникова.



Жизнь в палатках закаляет характер, да и работа недетская. Но каждый здесь сделал этот выбор осознанно.

Участник поискового отряда "Енисей-Л" Павел Овчинников: "После ямы мы возвращались, закрывали глаза, и перед глазами была яма, кости, медальоны... Все, что мы поднимали, мы потом видели во снах".



Прощания получились яркие, но быстрые - отдыхать некогда, уже завтра нужно идти в школу.

Поисковики отмечают, что в этот раз они нашли беспрецедентно большое количество солдат. Но ведь это лишь капля в миллионах погибших в годы войны. Поэтому поисковики намерены продолжить свои поездки, чтобы даже спустя 70 лет достойно и с почестями придать останки земле.



В поезде Москва-Чита разместились сразу несколько поисковых отрядов. Среди них и обычные школьники. На две недели они поменяли размеренную учебу на жизнь в палатках и работу лопатой у глухой деревушки в Новгородской области."Рядом стоял бывший лагерь, где собирали местное население и уже оттуда перенаправляли его на территорию Германии. В этом году, в основном, мы находили солдат. Мы подняли 172 бойца и 32 медальона", - рассказал участник поискового отряда "Енисей-Л" Всеволод Проскурин.Останки предадут земле в Новгородской области. А с собой в сумках и мешках привезли остальной внушительный улов экспедиции. Интересные находки и вещи разместят в школьном музее. Самое ценное среди трофеев поисковиков - медальоны. Ведь на них имена бойцов: потомки солдат наконец узнают, где погиб герой их семьи."Когда я достала первый медальон, я сначала не поняла, что это. Я представляла, как он выглядит, но не поверила просто. Это чувство, что ты делаешь вклад в историю, прикасаешься к истории своими руками", - поделилась участник поискового отряда "Енисей-Л" Юлия Колесникова.Жизнь в палатках закаляет характер, да и работа недетская. Но каждый здесь сделал этот выбор осознанно.Участник поискового отряда "Енисей-Л" Павел Овчинников: "После ямы мы возвращались, закрывали глаза, и перед глазами была яма, кости, медальоны... Все, что мы поднимали, мы потом видели во снах".Прощания получились яркие, но быстрые - отдыхать некогда, уже завтра нужно идти в школу.Поисковики отмечают, что в этот раз они нашли беспрецедентно большое количество солдат. Но ведь это лишь капля в миллионах погибших в годы войны. Поэтому поисковики намерены продолжить свои поездки, чтобы даже спустя 70 лет достойно и с почестями придать останки земле. Анастасия ЦЫГАНКОВА













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