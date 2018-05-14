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НОВОСТИ | Общество





14.05.18 10:15 В Сибирском Федеральном университете прошел День исторической реконструкции



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Вопросами встречают красноармейцы всех смелых студентов СФУ. Те, кто уже оценил свои знания истории, штурмуют выставку военной техники. От раритетного богатства глаза разбегаются. Студенты с неподдельным любопытством маленьких мальчишек не выпускают из рук взрослые игрушки. Удержаться от притягательности оружия не могут и девушки.
"Да, я люблю разбирать, в школе всегда разбирали АК-74. Интересно и трепетно, что еще новое вижу, кроме автомата, который был в школе", - рассказала студентка СФУ Ирина Павлова.

Коллекция реконструкторов собиралась по крупицам. Например, это противотанковое ружье Симонова красноярцы выкупили на аукционе за 160 тысяч рублей. Матвею всего 12 и он помогает отцу-реконструктору: консультирует студентов. О тонкостях немецкого вооружения мальчик рассуждает со знанием дела.
"Аналог нашей советской винтовки Мосина. Но она сложнее в изготовлении, чем наша, Мосина. Но достойный конкурент", - поделился участник реконструкции Матвей Брит.

Листать учебники, чтобы запомнить сухие факты по вкусу не каждому. А увидеть оживших героев событий прошлого и самому прикоснуться к предметам ушедшей эпохи - интересный способ полюбить и запомнить историю.
Организатор Дня исторической реконструкции Иван Кунчевский: "Мы проводили соцопрос и выявили, что студенты плохо знают историю, даже историю своего государства. И посчитали необходимым проводить такой проект как минимум раз в год".
День исторической реконструкции в СФУ проходит впервые и теперь станет новой доброй традицией.

Владислав ТАМОШАУСКАС






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