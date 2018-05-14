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14.05.18 16:55 Судебные приставы выдворили из Красноярска 17 граждан Узбекистана





Фото Пора домой - судебные приставы выдворили из Красноярска 17 граждан Узбекистана, которые находились на территории России незаконно. После поимки и суда нелегальные мигранты дожидались своего рейса на родину в центре временного содержания иностранных граждан. Всего с начала года из Красноярского края по решению Фемиды в свои родные страны депортировано 225 нелегалов.



Сотрудник пресс-службы судебных приставов Валентина Ермолаева: "Судебные приставы сопроводили данных граждан из центра временного содержания иностранных граждан до аэропорта, до зоны пограничного контроля. Где далее они будут сопровождены до самолёта".











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