НОВОСТИ | Общество













14.05.18 16:58 Новые участки городских улиц готовят к ремонту





Фото В ближайшее время в Красноярске произведут ремонт на семи дорожных объектах. На перекрестке Водопьянова - 9 мая будет организована дополнительная полоса для поворота направо. На перекрестке Светлогорская-Урванцева появятся автобусные остановки и пешеходный переход. Переулок Сибирский будет оснащен тротуарами, а для водителей откроют поворот налево на улицу Крайняя. На улице Дубровинского в районе Речного вокзала организуют перекресток с островком для пешеходов, на котором сейчас парковка. Съезд с улицы Копылова на Робеспьера будет четырёхполосным. А также появятся пешеходные переходы на перекрестках Робеспьера-Бограда и Бограда-Деповкая.



Заместитель руководителя МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Евгений Петрюк: "Учитывайте изменения в схемах организации дорожного движения. Есть участки, на которых вы заблаговременно знаете, что происходят работы, поэтому корректируйтесь уже сейчас относительно того, в какую точку города вам необходимо доехать. Учитывайте то, что идут работы. Постараемся въездную группу освободить уже в начале июня для того, чтобы можно было обеспечить поток основной для движения. Но мы все терпим. В любом случае мы все работаем на то, чтобы город стал лучше."











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