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14.05.18 17:02 Стала известна подробная программа празднования Дня города





Фото Без десяти четыреста - под таким девизом пройдёт день города в Красноярске. От грандиозного юбилея нас отделяет всего десятилетие. Стала известна подробная программа мероприятий. С 1 по 12 июня горожан ожидает детский карнавал, фестиваль "Танцующие краски мира", открытие арт-набережной, общегородской музыкальный концерт. Различные спортивные мероприятия: веломарафон, чемпионат города по парашютному спорту и полюбившийся горожанам чемпионат по ношению жён. Основные празднования развернутся на набережной, острове Татышев и на Театральной площади.



Заместитель руководителя департамента социального развития администрации Красноярска Денис Антонов: "Финальный аккорд нас с вами ожидает 25 августа. На проспекте Мира состоится массовый общегородской праздник. С этой целью проспект Мира будет полностью закрыт для движения транспорта, он будет весь разбит на интересные многочисленные тематические локации. Концерт приглашенной звезды, так называемые "хэдлайнеры", пройдёт 25 августа и 25 же августа состоится праздничный фейерверк, которым мы завершаем программу празднования Дня города".











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