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14.05.18 17:06 Красноярские регбисты вернутся домой со "Щитом"





Фото Красноярские регбисты вернутся домой со "Щитом". В Испании прошел финал европейского турнира "Континентальный щит". "Енисей-СТМ" сразился с чемпионами Германии из команды "Хайдельбергер". Трофей красноярцы уже завоёвывали в прошлом году, и в этот раз им удалось отстоять кубок. Игра закончилась со счетом 24:20 в пользу сибирских регбистов.











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