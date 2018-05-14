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НОВОСТИ | Общество





14.05.18 17:28 В фанпарке "Бобровый лог" спасатели отрабатывали борьбу с огнём



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По тревоге в "Бобровый лог" приехали 60 спасателей и 15 единиц техники. Тушить пришлось объект Универсиады. Чтобы доставить воду на крышу здания от реки Базаихи, у огнеборцев ушло 60 пожарных рукавов. В учениях задействовали сотрудников пожарной охраны, отряд "Спасатель", медиков ФМБА и курсантов Академии МЧС. Евгению Лебедеву и его подчиненным пришлось изрядно побегать. Начальник отдельного поста Евгений Лебедев: "Условный фронт пожара полностью обезврежен. Распространение на фан-парк "Бобровый лог" не допущено, условный пострадавший эвакуирован".

По легенде, два очага вспыхнули в лесном массиве, который окружает горнолыжный курорт. Нескольким расчетам пришлось подняться и на вершину.
К счастью для пожарных на высоте в 500 метров им удалось подключиться к воде. Сюда её доставляет система снегогенерации под давлением в 32 атмосферы.

Подобную атаку стихии уже приходилось отбивать три года назад. Тогда горела тайга в заповеднике "Столбы". Сейчас там пожароопасный сезон. Поэтому перед Универсиадой систему тушения усилили.
"Были поставлены 35 гидрантов по всей трассе. Это позволит в летний период и в подобный пожароопасный период использовать гидранты для подачи воды практически в любое место на этих трассах", - сообщил начальник службы эксплуатации горнолыжных объектов Андрей Кирюхин.

Организаторы называют учения плановыми. Однако недавно один из объектов Студенческих Игр горел по-настоящему. Во Дворце Ивана Ярыгина, который примет соревнования по кёрлингу, полыхала крыша. Причину возгорания выясняют до сих пор.


Роман РЫКОВ





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