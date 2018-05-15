НОВОСТИ













15.05.18 14:08 Брифинг: в Красноярске идет осуществление первого этапа проекта "Безопасные и качественные дороги"

В Красноярске уже полным ходом идет осуществление первого этапа проекта "Безопасные и качественные дороги". Всего 42 объекта отремонтируют в этом году. Какие дорожные изменения в ближайшее время ждут красноярцев, рассказали в департаменте городского хозяйства.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













