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15.05.18 11:40 Полицейские задержали предполагаемого убийцу студентки





Фото Главный подозреваемый в убийстве девушки из Краснотуранска задержан. На его поиски были брошены все силы полиции, задержанный через Интернет отслеживал все новости о преступлении.



Полиция и следственный комитет поблагодарили всех, кто оказывал помощь в поисках. Напомним, 18-летняя студентка, жительница Краснотуранска, ехала домой из Минусинска с мужчиной, который неофициально оказывал услуги такси. Он с 90-ых годов живет в Краснотуранске, зарабатывал частным извозом. Только сейчас жители узнали: за его плечами двойное убийство. В Краснотуранск он переехал после длительного заключения. От полицейских скрывался у знакомых на сеновале.



Сотрудник пресс-службы ГУ МВР России по краю Ирина Барышникова: "Располагали информацией, что он находится в населенном пункте Николо-Петровка Минусинского района. Все выезды из данного населённого пункта были перекрыты. Злоумышленник оказался фактически заблокирован".



Старший помощник руководителя главного управления СК России по краю Ольга Шаманская: "С ним проводятся следственные действия, проверка показаний на месте. Нельзя сказать, что он полностью раскаялся и признал свою вину. Следователи по крупицам восстанавливают картину совершенного преступления".











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