НОВОСТИ | Общество













15.05.18 15:28 Историки нашли в Ачинске вдовий дом





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Похоронки с фронта летели одна за другой. Из 36 семей, что здесь жили, отцов и мужей дождались только две. Тогда еще в маленьком Ачинске весть о здании, где скорбь приходила в каждую семью, разлетелась быстро. Дом в народе начали называть "вдовьим".



Директор Ачинского краеведческого музея имени Д. С. Каргаполова Марина Качан: "Даже было поверье, они уходили на частные квартиры и покидали дом. Они очень надеялись, что их мужья, их отцы, их родственники вернутся живыми".



Шли годы. Старое здание сталинских времен перестроили. Сегодня только кованные элементы у подъезда помнят, сколько слез здесь пролито. Историки считают забвение несправедливым: двухэтажка на Ленина должна стать памятником женской скорби и ожидания защитников Отечества. Для официального статуса нужны документы, но никаких бумаг о нелегкой судьбе обитателей квартир не сохранилось.

"Когда я столкнулся с этим, обратился в архив, тишина полная, там нет списков жителей этого дома. Вот интересно, куда они подевались", - рассказал историк Николай Коротеев.



В администрации Ачинска разводят руками - без документальных доказательств мемориальную доску повесить не могут.

Главный архитектор Ачинска Татьяна Шутова: "Должны быть исторические обоснования, действительно ли эти события там были, подтверждается ли это архивной документацией. Тогда комиссией будет рассмотрен этот вопрос".





Возможно, старая городская легенда права, и за этим домом до сих пор сохраняется аура потерь и неудач. Но историки сдаваться не намерены и теперь они разыскивают членов тех самых семей, которые жили здесь в 40-е годы. Их задокументированные воспоминания помогут увековечить историю здания.



Мимо неприметного общежития в центре Ачинска историк Николай Коротеев проходит, вздыхая. У дома непростая судьба. В 40-е годы здесь ютились семьи офицеров. Все разрушила война.Похоронки с фронта летели одна за другой. Из 36 семей, что здесь жили, отцов и мужей дождались только две. Тогда еще в маленьком Ачинске весть о здании, где скорбь приходила в каждую семью, разлетелась быстро. Дом в народе начали называть "вдовьим".Директор Ачинского краеведческого музея имени Д. С. Каргаполова Марина Качан: "Даже было поверье, они уходили на частные квартиры и покидали дом. Они очень надеялись, что их мужья, их отцы, их родственники вернутся живыми".Шли годы. Старое здание сталинских времен перестроили. Сегодня только кованные элементы у подъезда помнят, сколько слез здесь пролито. Историки считают забвение несправедливым: двухэтажка на Ленина должна стать памятником женской скорби и ожидания защитников Отечества. Для официального статуса нужны документы, но никаких бумаг о нелегкой судьбе обитателей квартир не сохранилось."Когда я столкнулся с этим, обратился в архив, тишина полная, там нет списков жителей этого дома. Вот интересно, куда они подевались", - рассказал историк Николай Коротеев.В администрации Ачинска разводят руками - без документальных доказательств мемориальную доску повесить не могут.Главный архитектор Ачинска Татьяна Шутова: "Должны быть исторические обоснования, действительно ли эти события там были, подтверждается ли это архивной документацией. Тогда комиссией будет рассмотрен этот вопрос".Возможно, старая городская легенда права, и за этим домом до сих пор сохраняется аура потерь и неудач. Но историки сдаваться не намерены и теперь они разыскивают членов тех самых семей, которые жили здесь в 40-е годы. Их задокументированные воспоминания помогут увековечить историю здания. Анастасия ЦЫГАНКОВА













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