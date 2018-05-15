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15.05.18 15:39 В Красноярске открылся фестиваль современной хореографии "Айседора"





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Ведущий специалист фонда Михаила Прохорова Валентина Тислянкова: "Это создание творческой среды, и мне кажется, что за тот период времени, за те 18 лет, пока существует этот фестиваль, им удалось привлечь своего зрителя, создать ту творческую среду, которая дает возможность для вдохновения, для развития этого вида искусства".



Директор фестиваля Елена Слободчикова: "У нас ещё пройдет конкурс хореографов, что тоже является уникальным для нашего города, так как самые лучшие работы молодых хореографов будут представлены в рамках этого конкурса".



Ну а кроме того, для профессионалов пройдут мастер-классы и творческие лаборатории, чтобы ускорить обмен творческими идеями. Свой танцевальный спектакль под названием "Линии времени" подготовил и коллектив красноярского музыкального театра, он состоится 16 мая. Закрытие фестиваля - в субботу, 19 мая.



Первый день фестиваля открыли гости из испанской Барселоны. У красноярцев появилась уникальная возможность приобщиться к мировой танцевальной культуре в том виде, как она существуют в других странах, при этом не покидая город. Этим и уникален фестиваль, единственный на территории Сибири и Дальнего Востока, он проводится уже 18-й раз. Каждый день по два спектакля.Ведущий специалист фонда Михаила Прохорова Валентина Тислянкова: "Это создание творческой среды, и мне кажется, что за тот период времени, за те 18 лет, пока существует этот фестиваль, им удалось привлечь своего зрителя, создать ту творческую среду, которая дает возможность для вдохновения, для развития этого вида искусства".Директор фестиваля Елена Слободчикова: "У нас ещё пройдет конкурс хореографов, что тоже является уникальным для нашего города, так как самые лучшие работы молодых хореографов будут представлены в рамках этого конкурса".Ну а кроме того, для профессионалов пройдут мастер-классы и творческие лаборатории, чтобы ускорить обмен творческими идеями. Свой танцевальный спектакль под названием "Линии времени" подготовил и коллектив красноярского музыкального театра, он состоится 16 мая. Закрытие фестиваля - в субботу, 19 мая. Владимир ЖАРИНОВ











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