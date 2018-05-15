НОВОСТИ | Политика













15.05.18 12:00 В Красноярске прошли праймериз от партии большинства



Участник дебатов Сергей Марченко: "Где участникам учиться? Как им понять, что такое политика? Кто им это объяснит? Для этого и организован проект "Политстартап". Рассказывают, как вести предвыборную кампанию, как взаимодействовать с избирателями".



На дебатах прозвучали предложения вплотную заняться мелкими загрязнителями воздуха, озеленением и обеспыливанием городской среды. Участвуют в праймериз и более опытные люди. Андрей Модестов, руководитель Красноярского онкоцентра уже второй раз собирается баллотироваться в Городской совет. И на опыте убедился, здоровье тесно связано с экологическими проблемами.



"Президент Владимир Путин поставил задачу - увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет. Задача может решаться только комплексно на всех уровнях власти: начиная от городской муниципальной среды до региональной и федеральной", - сообщил участник дебатов Андрей Модестов.



Самых достойных выберут красноярцы. Дискуссионные площадки будут работать до 27 мая, а уже 3 июня в краевом центре пройдет предварительное голосование. Тот, кто наберет больше всего голосов, 9 сентября поборется за кресло депутата Городского совета.



За трибунами люди, которые хотят сделать Красноярск городом, в котором можно дышать чистым воздухом. Тема сегодняшней дискуссии - улучшение экологии. Единороссы готовятся к избирательной компании в Городской совет, а эти люди борются за возможность стать кандидатами от партии на осенних выборах. В праймериз зарегистрировано более 100 участников и около трети из них молодые люди, для которых подготовлен особый проект - "Политстартап".Участник дебатов Сергей Марченко: "Где участникам учиться? Как им понять, что такое политика? Кто им это объяснит? Для этого и организован проект "Политстартап". Рассказывают, как вести предвыборную кампанию, как взаимодействовать с избирателями".На дебатах прозвучали предложения вплотную заняться мелкими загрязнителями воздуха, озеленением и обеспыливанием городской среды. Участвуют в праймериз и более опытные люди. Андрей Модестов, руководитель Красноярского онкоцентра уже второй раз собирается баллотироваться в Городской совет. И на опыте убедился, здоровье тесно связано с экологическими проблемами."Президент Владимир Путин поставил задачу - увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет. Задача может решаться только комплексно на всех уровнях власти: начиная от городской муниципальной среды до региональной и федеральной", - сообщил участник дебатов Андрей Модестов.Самых достойных выберут красноярцы. Дискуссионные площадки будут работать до 27 мая, а уже 3 июня в краевом центре пройдет предварительное голосование. Тот, кто наберет больше всего голосов, 9 сентября поборется за кресло депутата Городского совета. Владимир ЖАРИНОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













