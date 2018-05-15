Депутаты Законодательного собрания края Юрий Ефимов и Александр Симановский выступили в защиту арестованного главы Богучанского района. Напомним, он задержан силовиками по подозрению в получении 10% откатов при заключении контрактов. По мнению народных избранников, заключение Бахтина в СИЗО на два месяца равносильно смертному приговору. Долгое время Бахтин проходил лечение за границей.
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Ефимов: "Если бы Александр Вадимович не проходил это лечение в центрах Америки, увы, у нас таких нет. У нас есть, по-моему, 4 центра по этому заболеванию. Но процент выживаемости там менее 50%. Может быть поэтому он и жив эти 10 лет, благодаря экспериментальному лечению".