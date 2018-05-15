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15.05.18 17:00 В Канске низко висящие провода стали причиной гибели человека





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А дальше ситуация начала разворачиваться по внештатному сценарию. Оказалось, что причина перебоя - два местных жителя. Их обгоревшие тела электрики обнаружили у одной из опор с проводами под высоким напряжением. К моменту приезда врачей один из пострадавших был мёртв.



"Второй пострадавший был доставлен в приемное отделение Канской межрайонной больницы с многочисленными ожогами", - рассказала фельдшер скорой медицинской помощи Галина Ефимова.



Пострадавшему мужчине предстоит серьезное лечение. Причина трагедии - провода, они располагались практически на земле, что недопустимо. Компания, которая обслуживает сети, поясняет: последняя плановая проверка опор проводилась несколько недель назад и тогда провисания, по их данным, не было. По предположениям специалистов, наклон мог появиться после того, как опора сильно обгорела. Видимо, рядом кто-то жег траву. В энергетической компании обещали провести внутреннюю проверку. Разбираются в ситуации и правоохранители.



Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Евгений Долгов: "Сообщение об этом в полицию поступало, в настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят проверку по данному факту. Рассматривается версия несчастного случая".



Почему двое мужчин выбрали для прогулки именно безлюдный пустырь - неизвестно. Возможно, к опасности они отправились намеренно, ведь поврежденные опоры часто становятся лакомым куском для охотников за цветным металлом.



Поздний вечер. Звонок в энергетическую компанию от жителей Канска: напряжения в сети не хватает, проверьте. Бригада специалистов выезжает на место.А дальше ситуация начала разворачиваться по внештатному сценарию. Оказалось, что причина перебоя - два местных жителя. Их обгоревшие тела электрики обнаружили у одной из опор с проводами под высоким напряжением. К моменту приезда врачей один из пострадавших был мёртв."Второй пострадавший был доставлен в приемное отделение Канской межрайонной больницы с многочисленными ожогами", - рассказала фельдшер скорой медицинской помощи Галина Ефимова.Пострадавшему мужчине предстоит серьезное лечение. Причина трагедии - провода, они располагались практически на земле, что недопустимо. Компания, которая обслуживает сети, поясняет: последняя плановая проверка опор проводилась несколько недель назад и тогда провисания, по их данным, не было. По предположениям специалистов, наклон мог появиться после того, как опора сильно обгорела. Видимо, рядом кто-то жег траву. В энергетической компании обещали провести внутреннюю проверку. Разбираются в ситуации и правоохранители.Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Евгений Долгов: "Сообщение об этом в полицию поступало, в настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят проверку по данному факту. Рассматривается версия несчастного случая".Почему двое мужчин выбрали для прогулки именно безлюдный пустырь - неизвестно. Возможно, к опасности они отправились намеренно, ведь поврежденные опоры часто становятся лакомым куском для охотников за цветным металлом. Анастасия ЦЫГАНКОВА













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