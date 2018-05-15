НОВОСТИ | Общество













15.05.18 17:36 В Красноярске закроется спортивный комплекс "Арена.Север"





Фото В Красноярске закроется спортивный комплекс "Арена.Север". Зданию предстоит капитальный ремонт в рамках подготовки к Универсиаде: планируют отремонтировать кровлю, провести отделочные работы, зонирование помещений по международным спортивным требованиям, заменить часть окон и дверей. Также установят аппаратуру для телетрансляции.



Во время работ все спортивные школы будут работать в других помещениях. Ремонт продлится до осени, когда в «Арене» пройдут тестовые соревнования студентов по шорт-треку.













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













