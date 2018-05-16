НОВОСТИ | Общество













16.05.18 09:10 В Красноярске в очередной раз подорожал бензин





Фото

- От поездок отказываться не приходится. Но на чем-то другом экономишь.

- В своё время, когда бензин был дешевле, заправлялся 95-ым, сейчас вынужден 92-ым заправляться. Пока машина позволяет.



Пока правоохранители не нашли в скачке цен криминала. В "Красноярскнефтепродукте" заявили, что горючее компания закупает оптом на товарно-сырьевой бирже в Санкт-Петербурге.

"Рост цен на топлива на бирже с января по май составил 27%. Тонна АИ-92 стоила 40 тысяч рублей, а сегодня порядка 52. В случае продолжения роста оптовых цен розничные цены будут также увеличиваться", - сообщила пресс-секретарь АО "Красноярскнефтепродукт" Ирина Румянцева.



Не отстают и другие участники рынка: "Газпромнефть" и "25 часов". Представитель Федерации автовладельцев России Павел Стабров считает повышение сезонным: "Люди достают из гаражей машины, на которых они не ездили зимой. Начинаются дачи, начинаются посадки. Объем поездок возрастает".



Ценники менялись пять раз, начиная с 12 апреля. До Дня космонавтики самый дешевый бензин стоил 37 рублей за литр. Затем он начал взлетать с космической скоростью. Почти каждую неделю заправки прибавляли по тридцать-сорок копеек, пока увеличение цены не достигло 5%. Это вдвое выше темпов инфляции.

Как говорят экономисты, две трети стоимости бензина возвращаются в бюджет в виде акцизов, НДС и других налогов. Это может быть утешением для красноярцев, что их деньги могут пойти на развитие нашего города, например, на строительство новых дорог.



Сегодня сеть заправок "КНП" вывесило шокирующий ценник - 39 рублей за литр самого ходового топлива АИ-92. Очередной удар по карману красноярцев.Пока правоохранители не нашли в скачке цен криминала. В "Красноярскнефтепродукте" заявили, что горючее компания закупает оптом на товарно-сырьевой бирже в Санкт-Петербурге."Рост цен на топлива на бирже с января по май составил 27%. Тонна АИ-92 стоила 40 тысяч рублей, а сегодня порядка 52. В случае продолжения роста оптовых цен розничные цены будут также увеличиваться", - сообщила пресс-секретарь АО "Красноярскнефтепродукт" Ирина Румянцева.Не отстают и другие участники рынка: "Газпромнефть" и "25 часов". Представитель Федерации автовладельцев России Павел Стабров считает повышение сезонным: "Люди достают из гаражей машины, на которых они не ездили зимой. Начинаются дачи, начинаются посадки. Объем поездок возрастает".Ценники менялись пять раз, начиная с 12 апреля. До Дня космонавтики самый дешевый бензин стоил 37 рублей за литр. Затем он начал взлетать с космической скоростью. Почти каждую неделю заправки прибавляли по тридцать-сорок копеек, пока увеличение цены не достигло 5%. Это вдвое выше темпов инфляции.Как говорят экономисты, две трети стоимости бензина возвращаются в бюджет в виде акцизов, НДС и других налогов. Это может быть утешением для красноярцев, что их деньги могут пойти на развитие нашего города, например, на строительство новых дорог. Роман РЫКОВ













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













