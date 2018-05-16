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16.05.18 10:09 Военный городок на улице Малиновского могут продать с молотка





Фото Военный городок на улице Малиновского в Красноярске могут продать с молотка, об этом рассказал руководитель департамента градостроительства Олег Животов. Территория уже много лет заброшена. Тем временем, возгорания в этом районе происходят с подозрительной регулярностью: за два года от огня пострадали около восьми строений бывшей воинской части. Сейчас собственник земли, Министерство обороны, передаёт участок федеральному оператору по реализации земельных участков.



"Территория будет реализована Дом.ру через аукцион на федеральной площадке. Победитель этого аукциона берёт на себя обязательства по разработке проекта планировки, в соответствии с которым будет осуществляться строительство", - сообщил руководитель департамента градостроительства Красноярска Олег Животов.



Что в будущем появится на этой территории, пока неизвестно. Также Олег Животов рассказал о предстоящем благоустройстве Театральной площади. За 50 миллионов рублей там восстановят зелёные насаждения, заменят разрушенные ступени, брусчатку и бордюры. Обновят освещение, отремонтируют фонтан. В августе на нижнем ярусе площади возобновят строительство гостиницы, фундамент которой много лет заброшен. Кроме того, в департаменте решается судьба летних кафе на виадуке через улицу Дубровинского.

"Учитывая знаковость самой и территории, и объекта, мы настаиваем и достаточно тверды в своих намерениях этого достичь, чтобы это безобразие было либо приведено в совершенно другие качественные характеристики, либо вообще исчезли с этого объекта", - добавил Олег Животов.













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