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НОВОСТИ | Общество





16.05.18 10:32 Погода не помешала аграриям начать посевную кампанию



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Красноярские аграрии полностью готовы к посевным работам: техника обрабатывает почву для посадки зерновых. Предприятие "ОПХ Солянское" - одно из тех хозяйств, где производят элитные семена. В 2017 обмолочено почти 9 тысяч гектаров земли, собрано более 14 тысяч тонн зерна. В этом сезоне, по словам работников, планку нужно удержать. Здесь, в Солянском, работают более 500 специалистов. Именно они, уверяет руководство, главное звено, настоящая опора хозяйства.
"Я пытался уезжать, где-то в городе работать, но мне не понравилось. В селе спокойнее, свою работу знаешь. Директор нас не обижает, надо какую-то поддержу - дает. Все хорошо, если бы не устраивало, уже б не работал", рассказал механизатор Вячеслав Басов.

Сегодня господдержка краевых аграриев - самая высокая по стране. На полях работают около 700 посевных агрегатов. Красноярский край отличается высокой культурой земледелия, отсюда и ежегодный рекордный урожай.
"Увеличен объем так называемой несвязанной поддержки для села, и темпы выделения финансов возросли, сегодня хозяйства получили в сравнении с прошлым годом на этот момент в 2 раза больше, где-то на 400 миллионов", - сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Несмотря на затяжную зиму, специалисты-аграрии уверены, посевная пройдет успешно.
Руководитель ООО "ОПХ Солянское" Яков Энгель: "Сегодня мы отстаем от прошлого года на 9%. Мы элитопроизводящие и до 25 числа должны закончить посев пшеницы. Коллектив задачи понимает, только отмашка, погода, и мы в десятке".

После инспекции обед прямо в поле и обсуждение насущных проблем аграриев в неформальной обстановке вместе с врио губернатора. Посетил глава региона и фермерское хозяйство, которое также принадлежит предприятию.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА







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