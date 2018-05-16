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НОВОСТИ | Общество





16.05.18 10:44 В Красноярске прошел отборочный тур конкурса "Синяя птица"



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Вокал, исполнение на музыкальных инструментах, оригинальный жанр и актёрское мастерство - номинации, в которых могут проявить себя участники проекта. 9-летний Егор Костюнин разыграл перед жюри настоящий кукольный спектакль. Для Лизы Дрозд участие в "Синей птице" стало первым серьезным выступлением в жизни.
Заслуженный артист России, актёр и режиссёр Андрей Пашнин: "Я в своей профессии вижу часто подобное, когда артист за кулисами не самый взрачный, в жизни стесняющийся, и вдруг он играет, делает своё дело, становится, так сказать, великим, просто "большим".

В нашей студии звучали флейта, баян и гитара. Сложное произведение Шумана "Порыв" исполнил на фортепиано Андрей Цветков.
Профессор кафедры истории музыки Красноярского государственного института искусств Светлана Войткевич: "Видно, что есть какие-то дети, которые могут в дальнейшем вырасти в профессионалов: в актёров, в музыкантов. Есть дети, для которых это определенный этап становления. Это его внутреннее развитие, это его душа, это возможность ему выразиться как индивидуальности, как личности".

9-летняя Даша Хрипунова поразила жюри проникновенным исполнением романса.
"Как музыкально, актёрски, нерв какой, какая энергетика. Тем более романсы редко поют. Я, как исполнительница романсов, конечно, не могла не отреагировать на это, и она мне запала в душу и в сердце", - поделилась заслуженная артистка России, солистка Красноярского музыкального театра Валентина Литвина.

Заместитель директора ГТРК "Красноярск" Елена Антонова: "Сегодня мы записали несколько ребят, очень одарённых, интересных. Эту запись мы передадим в Москву в ВГТРК, и уже профессиональное жюри будет в Москве отбирать наших ребятишек и приглашать их на съемки в Москву".

Вероника УСКОВА






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