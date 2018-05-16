НОВОСТИ | Общество













16.05.18 16:20 Глава министерства здравоохранения края может покинуть пост





Фото Глава министерства здравоохранения Красноярского края Вадим Янин может покинуть свой пост, о желании уволиться он сообщил на заседании профильного комитета в Законодательном Собрании региона. Причины такого решения пока неизвестны.



Вадиму Янину 49 лет, он родом из Минусинска, закончил Красноярский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". Является кандидатом медицинских наук. Главой министерства здравоохранения работает с 2008 года.



Главный врач КГБУЗ "Краевая клиническая больница" Егор Корчагин: "Если говорить о том, что происходило в это время в здравоохранении Российской Федерации, то мне кажется, что Красноярский край абсолютно в тренде всех изменений, которые происходят. Даже то, что мы начали заниматься трансплантацией, то что в бытность Вадима Николаевича и при его участии было построено много объектов здравоохранения. Это говорит о том, что, конечно, это время все мы будем вспоминать как достаточно сильное продвижение".











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