НОВОСТИ | Общество













16.05.18 16:48 Увеличили сумму подъемных для переезжающих в села





Фото Сумму подъемных для переезжающих в села увеличили. Речь идет о социальных выплатах для молодых специалистов, которые отправляются жить и работать в села. Теперь при переезде рабочие до 30 лет и молодые специалисты до 35 могут получить полмиллиона сразу и еще столько же после трех лет работы. Соответствующие изменения уже приняты на заседании правительства края.











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