ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





16.05.18 16:55 На железнодорожном вокзале начал работу пункт экспресс-тестирования на ВИЧ и СПИД



Фото
На железнодорожном вокзале Красноярска начал работу мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ и СПИД. Узнать свой статус может любой желающий всего за 15 минут. Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" проходит в канун дня памяти жертв недуга и продлится до 20 мая.
Также волонтёры просвещали красноярцев и гостей города о рисках заражения болезнью, раздавали информационные буклеты. Каждый выезд мобильной лаборатории - это один и более выявленных жителей с положительным статусом. 18 мая акция пройдёт в стенах Ачинского железнодорожного вокзала.

Заведующая отделением медицинской профилактики Краевого Центра СПИД Руслана Шешина: "Мы не первый раз работаем на ЖД вокзале, и очень большая проходимость, а также очень большое разнообразие людей по социальному составу, по возрастному. Потому что они приезжают, уезжают. И в общем-то процент выявляемости здесь выше. 35 тысяч в Красноярском крае людей живущих с ВИЧ инфекцией и в два раза больше тех, кто тоже заражён по нашим прогнозам, но они не обследованы и не знают. И вот наша задача, пусть они приходят и пусть они узнают. Всё конфиденциально. Просто для себя, человек узнал и получил консультацию, что делать дальше".
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .