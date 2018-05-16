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16.05.18 16:55 На железнодорожном вокзале начал работу пункт экспресс-тестирования на ВИЧ и СПИД





Фото На железнодорожном вокзале Красноярска начал работу мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ и СПИД. Узнать свой статус может любой желающий всего за 15 минут. Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" проходит в канун дня памяти жертв недуга и продлится до 20 мая.

Также волонтёры просвещали красноярцев и гостей города о рисках заражения болезнью, раздавали информационные буклеты. Каждый выезд мобильной лаборатории - это один и более выявленных жителей с положительным статусом. 18 мая акция пройдёт в стенах Ачинского железнодорожного вокзала.



Заведующая отделением медицинской профилактики Краевого Центра СПИД Руслана Шешина: "Мы не первый раз работаем на ЖД вокзале, и очень большая проходимость, а также очень большое разнообразие людей по социальному составу, по возрастному. Потому что они приезжают, уезжают. И в общем-то процент выявляемости здесь выше. 35 тысяч в Красноярском крае людей живущих с ВИЧ инфекцией и в два раза больше тех, кто тоже заражён по нашим прогнозам, но они не обследованы и не знают. И вот наша задача, пусть они приходят и пусть они узнают. Всё конфиденциально. Просто для себя, человек узнал и получил консультацию, что делать дальше".











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