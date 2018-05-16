НОВОСТИ | Общество













16.05.18 17:10 Гимн Универсиады напишет Максим Фадеев





Фото Гимн Универсиады напишет известный российский продюсер и композитор Макс Фадеев. Об этом он рассказал подписчикам своего Инстаграма. Исполнителей гимна будут искать также среди пользователей социальной сети по хэштегу "Юнисонг". О правилах участия в конкурсе на исполнение гимна Универсиады Фадеев пообещал рассказать позже.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













