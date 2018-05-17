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17.05.18 10:47 Из-за вышки сотовой связи спецслужбы оцепили несколько домов





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Спецслужбы вызвали жители частного сектора. Они уверяют, местная вышка сотовой связи накренилась и вот-вот рухнет на их дома.

"Это началось еще с 8 утра. И вот она все больше и больше проваливается. А как наклонилась, посмотрите, оттуда хорошо видно. Как раз на наш дом", - рассказал житель Октябрьского района Олег Тимохин.



Утром под инженерным сооружением заметили воду. Она размыла грунт у основания оборудования. Людей вывели из домов. При дежурстве сотрудников полиции и спасателей работать у Пизанской башни по-красноярски начали коммунальщики.

Вскрытие показало, что сооружение расположено как раз над частным водопроводом, который прорвало. К месту аварии приехали и сотрудники компании сотовой связи. Успокаивают, подвижки грунта нет, столб проверили: стоит вертикально и не представляет опасности. Коммунальщики воду откачали, правда, само наличие здесь вышки связи их удивило.



Руководитель пресс-службы ООО "КрасКом" Татьяна Лукина: "Как показала диагностика, там еще проходит внутриквартальный водопровод городской системы водоснабжения, а эта вышка находится в санитарной защитной зоне. Разрешения на установку "КрасКом" не давал".



О штрафах и других санкциях пока речи не идет, предстоит подробно разобраться в ситуации. 17 мая на место повторно выедут жилищные и коммунальные службы, которые проведут более детальную диагностику. К вечеру в безопасности ситуации убедились окончательно, оцепление сняли, ровнять грунт под башней будут владельцы сотовой вышки.



В зоне оцепления оказались несколько домов в Октябрьском районе Красноярска. На месте работали полиция, спасатели и аварийные службы.Спецслужбы вызвали жители частного сектора. Они уверяют, местная вышка сотовой связи накренилась и вот-вот рухнет на их дома."Это началось еще с 8 утра. И вот она все больше и больше проваливается. А как наклонилась, посмотрите, оттуда хорошо видно. Как раз на наш дом", - рассказал житель Октябрьского района Олег Тимохин.Утром под инженерным сооружением заметили воду. Она размыла грунт у основания оборудования. Людей вывели из домов. При дежурстве сотрудников полиции и спасателей работать у Пизанской башни по-красноярски начали коммунальщики.Вскрытие показало, что сооружение расположено как раз над частным водопроводом, который прорвало. К месту аварии приехали и сотрудники компании сотовой связи. Успокаивают, подвижки грунта нет, столб проверили: стоит вертикально и не представляет опасности. Коммунальщики воду откачали, правда, само наличие здесь вышки связи их удивило.Руководитель пресс-службы ООО "КрасКом" Татьяна Лукина: "Как показала диагностика, там еще проходит внутриквартальный водопровод городской системы водоснабжения, а эта вышка находится в санитарной защитной зоне. Разрешения на установку "КрасКом" не давал".О штрафах и других санкциях пока речи не идет, предстоит подробно разобраться в ситуации. 17 мая на место повторно выедут жилищные и коммунальные службы, которые проведут более детальную диагностику. К вечеру в безопасности ситуации убедились окончательно, оцепление сняли, ровнять грунт под башней будут владельцы сотовой вышки. Анастасия ЦЫГАНКОВА















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