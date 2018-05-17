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НОВОСТИ | Общество





17.05.18 10:59 В Курагинском районе местные жители обнаружили скотомогильник



Фото
Мёртвые телята вперемешку с навозом. От такой картины жители села Белый Яр перехватывает дыхание - в месте, куда они приезжают отдыхать разбросаны останки. Сейчас поляна напоминает кладбище для животных, повсюду ужасный запах гниющих туш. Сельчане боятся за собственное здоровье.

Житель села Белый Яр Курагинского района Иван Бизяев: "Вода, разбавленная навозом, она не сильно вкусная, но пережить можно. Конечно, я у районных ветврачей спрашивал, какие болезни - вы же кровозабор делаете? Да, говорит, мы регулярно делаем забор, таких опасных, типа язвы или бруцеллёза пока не встречалось, но это она тоже гарантировать не может. Зато знаю, что жеребячий сальмонеллёз в этом хозяйстве присутствует".

Самое неприятное в том, что навоз вместе с мёртвыми телятами вывалили прямо на берег протоки Дурная, его регулярно затапливает вешней водой, а это значит, что очень скоро все эти нечистоты попадут в Енисей.
В Белом Яре считают, что во всём виновно местное сельхозпредприятие. О том, что эти животные не с частных подворий, говорят и бирки на ушах останков телят. Мы неоднократно пытались связаться с руководством объединения, однако на звонки так никто и не ответил.

Сейчас природоохранная прокуратура начала детальную проверку санитарного и экологического законодательства. Если факты подтвердятся, а скорее всего так и будет, виновных накажут. Результаты проверки пообещали обнародовать в эту пятницу, а мы будем следить за развитием событий.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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