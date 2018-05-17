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НОВОСТИ | Общество





17.05.18 11:15 В Красноярске появится новая рекреационная зона "Гремячая грива"



Фото
В новом парке будет комфортно и взрослым, и детям. Здесь появятся 11 игровых площадок и зон отдыха. Живописная территория в 60 гектаров станет не менее популярным местом, чем Татышев-парк, уверены проектировщики.
Главный архитектор проекта "Гремячая грива" Артём Бегишев: "Мы очень много времени уделили рассредоточению спортивных и пешеходных маршрутов, для того чтобы на этой территории могли гулять люди разного возраста и заниматься спортом люди разного класса подготовки".

Первый этап проекта уже разработан - это территория от остановки "Сопка" до Академии биатлона. Существующие пешеходные дорожки и беговые маршруты будут учтены, к ним лишь добавятся новые. Также разработчики обещают, что зелёные насаждения не пострадают, а даже приумножатся.

- Бывает, что лужи мешают, это, конечно, неудобно. Хотелось бы, чтобы были специально отведенные места, может быть, беговые дорожки для того, чтобы было удобнее бегать. Не будет лишним, конечно, ещё увидеть больше тренажёров.
- Самое главное - не навредить природе. И здесь, конечно, необходим какой-то торговый центр, но вот эти ларьки убирать надо.

Большое внимание уделят ландшафтному дизайну. Изюминкой проекта станет геологический музей под открытым небом, где все экспонаты - природные минералы - органично впишутся в окружающую среду.

"Думаю, что таких возможностей приблизить природу к жителям практически нет у других городов в такой мере. И Красноярск, в этом смысле, просто обязан реализовать этот проект", - сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Первый этап благоустройства "Гремячей гривы" завершится уже в этом году и станет визитной карточкой города на подъезде к будущей Деревне Универсиады.


Вероника УСКОВА






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