НОВОСТИ | Общество













17.05.18 11:27 В крае появится новый боевой самолет





Фото Авиаполк, который дислоцируется в Канске, получит новый сверхзвуковой истребитель МиГ-31 БМ. Это один из четырёх перехватчиков, которые поступают в 14-ю армию ВВС ПВО по гособоронзаказу.



Машины оснастили модернизированной системой управления вооружением. До модернизации самолеты МиГ-31 классифицировались как дальние истребители-перехватчики. После модификации МиГ стал многоцелевым самолетом, несущим вооружение для поражения как воздушных, так и наземных целей. По словам экспертов, эффективность самолета увеличилась почти в три раза.











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