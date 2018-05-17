ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Спорт





17.05.18 12:23 Футбольный "Енисей" провел тренировку перед игрой с "Анжи"



Фото
По результатам сезона красноярская команда заняла третье место в футбольной национальной лиге и теперь претендует на повышение. Только для перехода в Премьер-лигу спортсменам "Енисея" придётся дважды одолеть "Анжи" в стыковых матчах. Так получилось, что за "Енисей" играют больше дагестанцев чем за махачкалинский клуб, в котором начинал свою карьеру Азим Азимов, ныне нападающий красноярской команды.
Нападающий ФК "Енисей" Азим Азимов: "Просто приятно будет сыграть в Махачкале, давно не играл на родине. Будут на стадионе родные и близкие, это единственное. А так, там из той команды, в которой я играл, только пара человек остались".

Тактику игры футболисты пока не раскрывают, но обещают продемонстрировать её в полной красе 17 мая на поле. Зато принципиальной задачей игры, которую поставил тренерский штаб, спортсмены поделились: только победа.
"Не напряжены, все настроены дать бой. И планомерно готовимся к игре. Мы играть будем максимально хорошо. Я не считаю, что "Анжи" выше классом по футбольным качествам, чем "Енисей", - поделился нападающий ФК "Енисей" Артур Малоян.

Противостояние "Енисея" и "Анжи" вызвало большой ажиотаж среди болельщиков. Билеты были раскуплены всего за два часа после старта продаж.
В прошлом году "Енисей" уже пытался через стыковые матчи пробиться в Премьер-лигу, но уступил это право "Арсеналу". Удастся ли теперь? Узнаем в ближайшие дни: первая игра пройдет 17 мая в 19:00 в футбольном манеже, а вторая встреча состоится в Махачкале 20 мая в час ночи по красноярскому времени.

Владислав ТАМОШАУСКАС





АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .