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17.05.18 12:23 Футбольный "Енисей" провел тренировку перед игрой с "Анжи"





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Нападающий ФК "Енисей" Азим Азимов: "Просто приятно будет сыграть в Махачкале, давно не играл на родине. Будут на стадионе родные и близкие, это единственное. А так, там из той команды, в которой я играл, только пара человек остались".



Тактику игры футболисты пока не раскрывают, но обещают продемонстрировать её в полной красе 17 мая на поле. Зато принципиальной задачей игры, которую поставил тренерский штаб, спортсмены поделились: только победа.

"Не напряжены, все настроены дать бой. И планомерно готовимся к игре. Мы играть будем максимально хорошо. Я не считаю, что "Анжи" выше классом по футбольным качествам, чем "Енисей", - поделился нападающий ФК "Енисей" Артур Малоян.



Противостояние "Енисея" и "Анжи" вызвало большой ажиотаж среди болельщиков. Билеты были раскуплены всего за два часа после старта продаж.

В прошлом году "Енисей" уже пытался через стыковые матчи пробиться в Премьер-лигу, но уступил это право "Арсеналу". Удастся ли теперь? Узнаем в ближайшие дни: первая игра пройдет 17 мая в 19:00 в футбольном манеже, а вторая встреча состоится в Махачкале 20 мая в час ночи по красноярскому времени.



По результатам сезона красноярская команда заняла третье место в футбольной национальной лиге и теперь претендует на повышение. Только для перехода в Премьер-лигу спортсменам "Енисея" придётся дважды одолеть "Анжи" в стыковых матчах. Так получилось, что за "Енисей" играют больше дагестанцев чем за махачкалинский клуб, в котором начинал свою карьеру Азим Азимов, ныне нападающий красноярской команды.Нападающий ФК "Енисей" Азим Азимов: "Просто приятно будет сыграть в Махачкале, давно не играл на родине. Будут на стадионе родные и близкие, это единственное. А так, там из той команды, в которой я играл, только пара человек остались".Тактику игры футболисты пока не раскрывают, но обещают продемонстрировать её в полной красе 17 мая на поле. Зато принципиальной задачей игры, которую поставил тренерский штаб, спортсмены поделились: только победа."Не напряжены, все настроены дать бой. И планомерно готовимся к игре. Мы играть будем максимально хорошо. Я не считаю, что "Анжи" выше классом по футбольным качествам, чем "Енисей", - поделился нападающий ФК "Енисей" Артур Малоян.Противостояние "Енисея" и "Анжи" вызвало большой ажиотаж среди болельщиков. Билеты были раскуплены всего за два часа после старта продаж.В прошлом году "Енисей" уже пытался через стыковые матчи пробиться в Премьер-лигу, но уступил это право "Арсеналу". Удастся ли теперь? Узнаем в ближайшие дни: первая игра пройдет 17 мая в 19:00 в футбольном манеже, а вторая встреча состоится в Махачкале 20 мая в час ночи по красноярскому времени. Владислав ТАМОШАУСКАС











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