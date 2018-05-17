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17.05.18 10:23 Cтартовал проект "Городская среда в руках красноярцев"





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Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Алексей Клешко: "Но самое главное, что мы видим, что там, где этот проект реализуется качественно, он служит поводом для сплочения такого вот соседского сообщества, появления его и такого вот неравнодушия между людьми".



Как отметил глава города, каждый житель сегодня сам формирует комфортную городскую среду: "Много у нас вопросов. Надо там ямочный ремонт делать, где-то убирать мусор, свалки и так далее решать. А вот что касается городской среды, здесь мы должны руководствоваться именно мнением наших жителей. Жители должны формировать совместно с нами вот эту современную повестку благоустройства", - сообщил мэр Красноярска Сергей Еремин.



Стартовал проект в микрорайоне Солнечный. Там за одно утро высадили более ста деревьев, в том числе крупномерных. Теперь у жителей микрорайона появилась своя яблоневая аллея. "Это же как здорово, если каждый со своего участка организует и посадит, не где-то там возле дома, а где-то вот здесь: на таком полом месте. Это будет просто здорово", - поделилась житель микрорайона "Солнечный" Евгения Савченко.



За лето будет благоустроено 153 двора и 11 скверов. А новый проект дополнит акция "Енисей для всех". Это регулярные субботники и уборка мусора с берегов реки.



В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" стартовал проект "Городская среда в руках красноярцев". Эта акция за несколько месяцев может подарить миллионнику более 10 тысяч деревьев. В проекте могут поучаствовать все желающие. Тем более, что неравнодушных горожан, как показала федеральная программа по благоустройству дворов и скверов, немало.Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Алексей Клешко: "Но самое главное, что мы видим, что там, где этот проект реализуется качественно, он служит поводом для сплочения такого вот соседского сообщества, появления его и такого вот неравнодушия между людьми".Как отметил глава города, каждый житель сегодня сам формирует комфортную городскую среду: "Много у нас вопросов. Надо там ямочный ремонт делать, где-то убирать мусор, свалки и так далее решать. А вот что касается городской среды, здесь мы должны руководствоваться именно мнением наших жителей. Жители должны формировать совместно с нами вот эту современную повестку благоустройства", - сообщил мэр Красноярска Сергей Еремин.Стартовал проект в микрорайоне Солнечный. Там за одно утро высадили более ста деревьев, в том числе крупномерных. Теперь у жителей микрорайона появилась своя яблоневая аллея. "Это же как здорово, если каждый со своего участка организует и посадит, не где-то там возле дома, а где-то вот здесь: на таком полом месте. Это будет просто здорово", - поделилась житель микрорайона "Солнечный" Евгения Савченко.За лето будет благоустроено 153 двора и 11 скверов. А новый проект дополнит акция "Енисей для всех". Это регулярные субботники и уборка мусора с берегов реки. Александр ЧЕРКАШИН











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